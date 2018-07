Palmeiras tira do ar propaganda com 'um Evair em cada Alan Kardec'

SÃO PAULO - A propaganda para incentivar a adesão de sócios para o programa de sócio-torcedor Avanti, do Palmeiras, em que era dito "um Evair em cada Alan Kardec" não será mais veiculada a partir desta quarta-feira. A decisão partiu da diretoria do clube, após o atacante acertar a transferência para o São Paulo.

A campanha é fazer os ídolos do passado serem inspiração para os atletas do atual elenco. Marcos e Fernando Prass, Alfredo Mostarda e Lúcio, César Maluco e Leandro, Dudu e Eguren e Ademir da Guia e Valdivia formavam as outras duplas.

O mais curioso é que em 2000, Evair fez a mesma coisa que Alan Kardec. Se sentindo desvalorizado no Palmeiras, dentre outras coisas, por ter ficado no banco de reservas na decisão do Mundial contra o Manchester United, o atacante foi para o São Paulo, onde conseguiu ser campeão paulista.

Por causa da saída de Alan Kardec, alguns torcedores ameaçaram cancelar o Avanti, como protesto por Paulo Nobre ter deixado o jogador ir embora. O meia Valdivia criticou os palmeirenses que estiverem adotando essa postura.

"Acho que não é legal, porque sempre ouvi falar que o Palmeiras está acima de tudo. São torcedores do Palmeiras, não das pessoas. Daqui a pouco o Kleina está fora, o Paulo Nobre também e o Palmeiras fica", disse o meia chileno, que também pode deixar o clube no meio do ano.