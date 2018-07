Palmeiras tira 'peso das costas' e comemora vitória da competência

O Palmeiras goleou o XV de Piracicaba por 4 a 1 nesta quinta-feira, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, e acabou com o jejum de cinco jogos sem um resultado positivo na temporada. A pressão em cima do grupo era grande, assim como as críticas. Ao final da partida, o goleiro Fernando Prass comemorou a atuação da equipe.

“A gente teve competência para anular as jogadas do XV, que teve poucas chances. No lance do gol deles, por exemplo, a gente fez tudo certo, mas foi uma fatalidade. Mérito nosso que conseguimos controlar o jogo. Tivemos uma marcação razoável e fizemos o que estávamos nos cobrando. A gente ficou com a bola e não aceleraram tanto quanto antes. Isso nos deu controle e criamos muito mais chances”, analisou o goleiro, em entrevista à Rádio Globo.

“A vitória ajuda a ver as coisas positivas. Fizemos alguns jogos bons antes, mas não o jogo todo. Hoje, fomos constantes e tiveram poucos momentos em que o XV nos pressionou”, completou o goleiro palmeirense, que teve pouco trabalho na partida desta quinta-feira.

O meia Robinho admitiu que a goleada serviu para amenizar a pressão sobre a equipe. “Tiramos um peso das costas e do Marcelo (Oliveira, técnico). Tem muita coisa para evoluir, principalmente na posse de bola, mas acho que esteve mais próximo do que o Marcelo quer. Ele está testando a melhor formação”, comentou o jogador, que acertou belo lançamento para o quarto gol do Palmeiras, marcado por Gabriel Jesus.

O Palmeiras volta aos treinos na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol. O time volta a campo no domingo, para encarar a Ferroviária, no Allianz Parque. A expectativa fica para o retorno de Lucas Barrios, que se recupera de dores musculares. Ele será reavaliado nesta sexta-feira para ver se tem condições de atuar ou será preparado para o jogo contra o Rosario Central, dia 3 de março, pela Libertadores.