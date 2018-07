Palmeiras torce e diz que precisa de quatro vitórias em cinco jogos

SÃO PAULO - Após a derrota para o Internacional, a situação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro ficou ainda mais complicada. Com 32 pontos e a 18.ª colocação, não resta outra alternativa ao elenco do que ganhar e torcer para que os rivais diretos na luta contra a degola tropecem.

"Dependemos de outros resultados, mas vamos buscar as vitórias que estabelecemos. É o que nos resta. É a nossa vida e o nosso suspiro. Vamos trabalhar e mobilizar o elenco de novo", disse o técnico Gilson Kleina, que não aceita jogar a toalha na luta contra o rebaixamento.

O treinador acredita que o fato da equipe ter a semana livre de jogos pode ser positiva, já que o elenco mostra um claro sinal de cansaço. "A semana livre será muito importante, pois vamos poder recuperar os jogadores e treinar mais", analisou o treinador.

O elenco palmeirense folgou no domingo e volta aos treinamentos nesta segunda-feira, às 16h, já visando a partida contra o Botafogo, domingo, em Araraquara.