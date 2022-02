Palmeiras se despede da torcida rumo ao Mundial com música, festa e emoção: ‘Morro por eles’

O Palmeiras se despediu da torcida com festa dos palmeirenses em frente à Academia de Futebol no fim da manhã desta terça-feira. Os torcedores cantaram as tradicionais músicas de apoio ao time por pouco mais de uma hora.

A concentração, convocada pela organizada Mancha Alviverde, começou às 10h. O ônibus com a delegação deixou o CT às 11h05. Naquele momento, parte da torcida pulou o bloqueio feito pela Polícia Militar e correu para acompanhar o automóvel com os jogadores e comissão técnica.

Ao contrário do que aconteceu na festa de despedida antes do embarque para a decisão da Libertadores em Montevidéu, no Uruguai, contra o Flamengo, os atletas não apareceram na janela para acenar aos palmeirenses. Mas parte deles postaram em suas redes sociais o carinho que receberam.

Havia na porta da Academia de Futebol, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, um grupo grande de torcedores a fim de mostrar apoio à equipe antes da viagem a Abu Dabi. O voo fretado com a delegação decola às 13h do Aeroporto de Guarulhos. A chegada nos Emirados Árabes Unidos está prevista para quinta-feira, às 4h (de Brasília).

Não era incomum ver torcedores emocionados. A mais ilustre delas, a aposentada Maria Eloiza, de 82 anos, não conteve o choro assim que o ônibus deixou o CT.

"Eu morro por eles. Sempre vou aos jogos. Sou palmeirense da Vila Mariana desde sempre", conta. "Eu amo todos os jogadores. Dos antigos, sou fã do Edmundo. Já falei a ele", acrescenta a palmeirense.

Ela acompanhou o Palmeiras em Tóquio, no Japão, em 1999, na disputa do antigo formato do Mundial, chamado à época de Copa Intercontinental. Desta vez, apesar da vitalidade, vai assistir ao time de Abel Ferreira pela televisão.

“A emoção é muito grande. Melhor acompanhar de casa”, justifica Maria Eloiza, tratada como uma espécie de amuleto pela torcida. Em suas redes sociais, ela compartilha seu amor pelo Palmeiras.

Dona Lija, como é chamada, já deu dezenas de entrevistas, vai com frequência ao CT e é comum vê-la nas cadeiras do setor Gol Sul, atrás de um dos gols do Allianz Parque. Em resumo, ela está onde o Palmeiras está.