Palmeiras traz Jean de São Paulo para reforçar time na Libertadores

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, passou a contar nesta segunda-feira com mais um jogador para armar a equipe para a partida de terça-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa Libertadores. O volante Jean viajou ao Sul do País para ficar como opção para a lateral direita, já que o clube perdeu o reserva imediato, Mayke, por lesão.

Como apenas Marcos Rocha estava apto para atuar pelo setor, o Palmeiras pediu para Jean deixar São Paulo e se juntar aos colegas em Porto Alegre para ser escalado como lateral caso seja necessário. O jogador, inclusive, trabalhou com o grupo na tarde desta segunda-feira em atividade realizada no campo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande Sul (PUC-RS).

A posição de lateral-direito virou um problema para o clube no último fim de semana. Além de Mayke sofrer uma contusão no tendão do músculo adutor da coxa direita e precisar passar por uma cirurgia, o Palmeiras negociou Fabiano por empréstimo para o Boavista, de Portugal. Por isso, o volante Jean é quem deve ser acionado como opção para o setor.

No trabalho desta segunda, Felipão definiu a equipe em atividade fechada à imprensa. A possível formação para a partida em Porto Alegre deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.