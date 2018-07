Palmeiras treina com bola em 2 períodos na Academia O elenco do Palmeiras teve um dia intenso nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. Foram dois treinos com bola comandados pelo técnico Ricardo Gareca, que assumiu o time já durante a intertemporada e trabalha para dar sua cara à equipe após a Copa do Mundo, quando o Brasileirão for retomado.