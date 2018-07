Palmeiras treina com Deyverson entre os titulares e Scarpa na reserva

O auxiliar técnico do Palmeiras, Paulo Turra, indicou nesta terça-feira alterações na formação da equipe para enfrentar o Bahia, nesta quinta-feira, em Salvador, pela Copa do Brasil. Em treino na Academia de Futebol, o assistente do treinador Luiz Felipe Scolari montou um time com a presença do atacante Deyverson, sem o meia Gustavo Scarpa e com os retornos de três titulares.

O lateral Marcos Rocha, recuperado de problema muscular, mais o zagueiro Edu Dracena e o volante Felipe Melo, que cumpriram suspensão no último domingo, trabalharam na formação titular. Turra também tirou o atacante Artur e montou a equipe sem goleiro fixo com a seguinte escalação: Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Deyverson.

O treinador mandou a formação a campo para um trabalho coletivo. Entre os reservas, o destaque foi para a presença de Borja. O colombiano se recuperou de problema no joelho direito e deve voltar a atuar nos próximos dias. Os suplentes atuaram em um time sem goleiro fixo formado por: Mayke, Luan, Thiago Martins e Victor Luis; Thiago Santos, Hyoran e Lucas Lima; Artur, Gustavo Scarpa e Borja.

Bastante criticado pela torcida, Deyverson, novidade entre os titulares, não fez gols em jogos oficiais neste ano. Em 2018 ele atuou 17 vezes e só marcou uma vez, em amistoso. O técnico Roger Machado, demitido na última semana, chegou a defender o jogador dos ataques dos palmeirenses e disse em entrevistas que cuidava para recuperar a confiança do atleta.

Na quarta pela manhã o Palmeiras volta a treinar na Academia de Futebol para depois, na parte de tarde, viajar para Salvador. O clube aguarda para os próximos dias a chegada de Felipão. O técnico recém-contratado está em Portugal para resolver problemas pessoais e deve se apresentar no fim desta semana.