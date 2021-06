Palmeiras treina com elenco quase completo e Abel fará mudanças contra o Bahia

O Palmeiras realizou o último treino na manhã deste sábado de olho no compromisso da sétima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bahia, e terá quase todo o elenco completo. Isso porque ainda está desfalcado dos jogadores que foram convocados e estão defendendo suas respectivas seleções na disputa da Copa América.

A exceção de Weverton, Viña e Gómez, todos os atletas utilizados na temporada estiveram à disposição e participaram de atividades no gramado da Academia de Futebol nesta manhã. O zagueiro Luan está 100% recuperado de um edema na panturrilha direita e treinou sem dores. Após seis jogos sem ser relacionado, o meio-campista Danilo também está recuperado e à disposição da comissão técnica para a partida que ocorrerá neste domingo, às 20h.

O atacante Gabriel Veron, jovem promessa palmeirense, chegou a participar dos treinos também, mas com um pouco mais de cautela, já que está caminhando para as fases finais da transição para o gramado, depois de uma lesão na coxa esquerda que já o tira de combate há mais de dois meses.

Durante o treino, Abel focou bastante no posicionamento e nas movimentações ofensivas e defensivas. As bolas paradas, principalmente em cobranças de faltas e pênaltis, também foram destaque na atividade deste sábado.

O Palmeiras está na quinta posição do Brasileirão, com 10 pontos, depois de 6 jogos, somando três vitórias, um empate e duas derrotas. O Bahia vem logo à frente, na quarta colocação, com um ponto a mais.