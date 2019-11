Palmeiras treina com força máxima e conta com retornos para enfrentar o Vasco

O Palmeiras contou com a força máxima nesta terça-feira, na Academia de Futebol, no último treino antes do jogo com o Vasco, no Rio, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes trabalhou com jogadores que tiveram passagens recentes pelo departamento médico seja por lesões ou apenas para evitar o desgaste, como os casos de Marcos Rocha, Dudu, Ramires e Luiz Adriano.

Por outro lado, o treinador não vai escalar o volante Felipe Melo, suspenso por cinco partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após fazer gestos obscenos para a torcida do Santos no clássico do dia 9. Apesar de o clube prometer recorrer da punição, quem deve assumir a vaga dele nesta partida contra o Vasco é Thiago Santos.

O elenco alviverde encerrou a preparação antes da viagem com a presença de todos os jogadores no gramado. O lateral-direito Marcos Rocha não enfrentou o Ceará no último sábado, no Allianz Parque, por estar com desgaste físico. Dudu havia sido poupado do treino de segunda pelo mesmo motivo, mas retornou a atuar. O atacante Luiz Adriano estava com lesão na coxa direita e o meia Ramires, por sua vez, cumpre cronograma final de recuperação de problema no tendão adutor da coxa direita.

Com todos os jogadores em campo, Mano deve escalar o Palmeiras com poucas alterações em comparação ao time que bateu o Ceará. A formação titular deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.