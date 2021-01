Palmeiras treina com presença de Gabriel Veron; torcida faz festa no aeroporto

O Palmeiras deu sequência neste domingo à preparação para o jogo de ida pela semifinal da Libertadores contra o River Plate, em treino na Academia de Futebol. O time teve o retorno dos jovens atacantes Gabriel Veron e Gabriel Silva ao gramado. O meia Zé Rafael participou da atividade pelo segundo dia consecutivo. O time embarcou para Buenos Aires à tarde, com torcedores presentes no aeroporto de Guarulhos.

O treino aconteceu no período da manhã. Durante uma hora, sob o comando do técnico Abel Ferreira, os atletas realizaram uma atividade posicional na qual trabalharam transições ofensivas e defensivas, marcação e outros tipos de movimentações – estacas espalhadas pelo gramado simularam o posicionamento do adversário.

Zé Rafael, que havia ficado fora dos últimos dois jogos por uma infecção no pé esquerdo, participou de todo o treino mais uma vez, após trabalhar normalmente no sábado. Gabriel Veron e Gabriel Silva também participaram da atividade integrados ao restante do elenco – o segundo saiu pouco antes do final para um complemento físico à parte.

Veron se recuperava de uma lesão na coxa direita e o Gabriel Silva havia ficado de fora da semifinal da Copa do Brasil contra o América-MG por um edema na coxa direita.

No período da tarde, o Palmeiras embarcou para Buenos Aires. O cronograma prevê mais um treino antes da partida, na tarde desta segunda-feira, em solo argentino. A partida com o River Plate está marcada para 21h30, na terça. Vale lembrar que o adversário jogou clássico com o Boca Juniors na noite deste sábado, que terminou empatado por 2 a 2.

Antes do embarque, membros da torcida organizada Mancha Alviverde apoiaram a delegação no Aeroporto de Guarulhos. Dezenas de membros estavam na estrada de acesso ao aeroporto, com bandeiras, fogos de artifício e instrumentos musicais cantando músicas de incentivo quando o ônibus do Palmeiras passou. A entidade publicou vídeos em suas contas nas redes sociais.

O técnico português Abel Ferreira deve escalar o seguinte time titular na Argentina: Weverton; Marcos Rocha (Zé Rafael), Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Gabriel Veron), Rony e Luiz Adriano.