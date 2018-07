Palmeiras treina e antecipa concentração para 'decisão' da Libertadores

SÃO PAULO - Pouco mais de 24 horas depois de ter vencido o Linense por 2 a 1, na noite do último sábado, no Pacaembu, o elenco do Palmeiras já se reapresentou ao técnico Gilson Kleina na manhã deste domingo, na Academia de Futebol, onde os jogadores que iniciaram o confronto diante da equipe de Lins fizeram um trabalho regenerativo, com musculação, massagem e hidromassagem.

A atividade serviu como preparação para o duelo decisivo desta terça-feira, contra o Tigre, da Argentina, às 21h30, no Pacaembu, pela Copa Libertadores. Já os atletas que não enfrentaram o Linense ou não atuaram durante os 90 minutos realizaram um treino físico com bola, orientado pelo preparador Fabiano Xhá, antes de Kleina e seus auxiliares Jair e Juninho comandarem um trabalho técnico em campo reduzido.

Após o treinamento, o comandante resolveu antecipar a concentração para o jogo de terça. Liberados após a atividade deste domingo para passar o domingo de Páscoa com os seus familiares, os jogadores já terão de voltar à Academia de Futebol nesta próxima noite, quando seguirão para o hotel onde se concentrarão visando a partida com o Tigre.

O último treino antes da partida contra o rival argentino será realizado na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol, em atividade fechada para a imprensa. O Palmeiras divide a terceira posição do Grupo 2 da Libertadores justamente com o Tigre, ambos com três pontos ganhos em três partidas disputadas. O Libertad é o líder, com oito, enquanto o vice-líder é o Sporting Cristal, com cinco.