Palmeiras treina forte, mas Zé Rafael, Wesley e Veron fazem trabalhos específicos

Ainda sem o técnico Abel Ferreira, o elenco do Palmeiras trabalhou forte nesta quarta-feira, visando a partida de ida da Recopa Sul-Americana diante do Defensa Y Justiça, dia 7, na Argentina. Zé Rafael e Gabriel Veron aqueceram com os demais companheiros, mas não participaram das demais atividades com o grupo. Em reta final de recuperação, fizeram trabalhos específicos, assim como Wesley, para estarem à disposição em breve.

O trio segue um cronograma de trabalho individualizado nesta pré-temporada. Zé Rafael e Veron devem voltar antes, pois depois participaram de uma atividade com bola com alguns garotos. Wesley ainda não foi liberado para ir a campo.

Sob supervisão dos auxiliares Vitor Castanheira, Carlos Martinho e Andrey Lopes, os titulares tiveram mais de 90 minutos de intensa atividade na Academia de Futebol. No árduo trabalho, ensaio de movimentações e orientação com o posicionamento da equipe.

Os jogadores foram divididos em dois times, numa espécie de coletivo, mas apenas para trabalho do que a comissão técnica espera realizar na Argentina, daqui uma semana: em dois tempos de treino, ensaiaram jogadas de transição, triangulações e marcação, entre outras situações de jogo e fundamentos.

Abel Ferreira retorna nesta quinta-feira e vai definir quais titulares usará nas duas primeiras decisões do ano. Além dos embates diante dos argentinos, o Palmeiras também disputa a Recopa do Brasil, diante do Flamengo, em jogo único, dia 11, em Brasília. O português quer abrir o ano com mais duas taças.