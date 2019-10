Palmeiras treina no Allianz Parque para se acostumar com gramado

O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira no Allianz Parque. A atividade aconteceu no estádio para os jogadores se acostumarem com o gramado. Os trabalhos foram fechados à imprensa.

A última vez que o Palmeiras atuou no Allianz Parque foi no dia 14 de setembro, quando venceu o Cruzeiro por 1 a 0. Depois, o estádio recebeu shows e a equipe mandou seus jogos no Pacaembu.

Por causa dos eventos musicais, a administração do Allianz Parque optou por retirar o gramado e depois plantá-lo novamente. Nesta sexta, o elenco e a comissão técnica do Palmeiras foram conferir como ficou o campo do estádio.

O treino desta sexta-feira foi o penúltimo antes de o Palmeiras receber o Atlético-MG no domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última atividade acontecerá neste sábado, na Academia de Futebol, também fechada à imprensa.

Uma provável escalação do Palmeiras para a partida tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Willian e Luiz Adriano (Deyverson ou Borja).