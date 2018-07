Palmeiras treina no seu estádio e relaciona Alecsandro

Com um treino no Allianz Parque na manhã deste sábado, o Palmeiras encerrou a preparação para o duelo com o Atlético Mineiro, domingo, na sua arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca também divulgou a lista de relacionados para o duelo e incluiu o atacante Alecsandro.

Alecsandro cumpriu 30 dias de suspensão preventiva após testar positivo em exame antidoping. Agora, enquanto o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo não realiza o seu julgamento, ele pode atuar pelo Palmeiras.

O camisa 29, inclusive, pode voltar ao time como titular, na vaga de Gabriel Jesus, que está na seleção brasileira olímpica. Porém, Erik é o favorito para ficar com a vaga no ataque do Palmeiras.

Além de Gabriel Jesus, Fernando Prass também está com a seleção brasileira olímpica e desfalcará o Palmeiras. As outras baixa do time, por lesão, serão Moisés, Mina e Fabiano.

Com 32 pontos, o Palmeiras lidera o Brasileirão e vai reencontrar Marcelo Oliveira, o antecessor de Cuca, neste domingo. O duelo também será de lembranças para o Atlético-MG e Cuca, pois foi ele o treinador do time na conquista do título da Copa Libertadores de 2013.

Confira lista de 24 jogadores relacionados pelo Palmeiras:

Goleiros: Vagner e Jailson.

Laterais: João Pedro, Egídio e Zé Roberto.

Zagueiros: Thiago Martins, Edu Dracena e Vitor Hugo.

Volantes: Arouca, Jean, Thiago Santos e Matheus Sales.

Meias: Tchê Tchê, Cleiton Xavier, Vitinho, Fabrício e Allione.

Atacantes: Rafael Marques, Lucas Barrios, Róger Guedes, Leandro Pereira, Alecsandro, Dudu e Erik.