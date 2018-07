Palmeiras treina pela primeira vez na nova arena nesta quinta-feira

O Palmeiras não poderá jogar no Allianz Parque ainda, mas fará o primeiro treino no local nesta quinta-feira, a partir das 9h. A ideia é fazer com que os jogadores se acostumem com a nova casa e é mais uma demonstração de que a diretoria do clube está se aproximando da WTorre, construtora responsável pela obra.

O treinamento não contará com a presença da torcida, mas será aberta para jornalistas. A ideia é que o técnico Dorival Júnior comece a montar o time que enfrenta o Bahia, domingo, às 20h, em Salvador.

No ano passado, clube e construtora começaram a discutir sobre detalhes do contrato. A principal discordância se dá pela venda das cadeiras do estádio. A Wtorre diz que é dona de 100% dos assentos, enquanto o clube alega que ela detém apenas 10 mil dos 43,6 mil lugares.

Por conta da má relação entre as partes, os atletas do Palmeiras foram proibidos de visitar a arena e todo funcionário do clube que fosse até a obra, precisava comunicar a diretoria.

Esse será o quarto evento na arena. O primeiro foi a exibição do filme em comemoração ao título paulista de 1993, para três mil convidados. Em seguida, teve uma partida em homenagem ao ex-jogador Ademir da Guia, para dez mil presentes e na semana passada, o local foi usado para a gravação do samba enredo da escola de samba Mancha Verde, mas sem a presença de público nas arquibancadas.