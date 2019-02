Palmeiras treina sem o meia Moisés antes de enfrentar o Ituano

O Palmeiras fechou na tarde desta terça-feira a preparação para enfrentar o Ituano, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, e não contou com o meia Moisés. O jogador não participou do treinamento do time, realizado na Academia de Futebol, e deve ser desfalque da partida, por estar em recuperação de pancada na perna direita sofrida no sábado, no empate com o Santos.

O técnico Luiz Felipe Scolari comandou um treino fechado para definir a escalação da equipe. A imprensa só pode acompanhar os dez primeiros minutos da atividade. Sem Moisés, o armador do time deve ser Lucas Lima. Outra mudança será a ausência do zagueiro Luan, que sofreu uma lesão na coxa contra o Santos e também não poderá entrar em campo contra o Ituano.

Apesar da ausência desses jogadores, o treino contou com a presença do colombiano Ivan Angulo. O atacante trazido recentemente deve ser utilizado pelas categorias de base do clube, mas tem trabalhado com o elenco profissional para adquirir experiência e ser observado por Felipão. A possível escalação deve ter: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael e Borja.

Após dois empates consecutivos, o Palmeiras tentará a recuperação diante do Ituano em jogo que será no Allianz Parque e terá início às 21h30. Já foram vendidos cerca de 20 mil ingressos.