Palmeiras treina sem Tiago Real, Henrique e Leandro

Junto com o treinador viajou Márcio Araújo, que também foi expulso daquela partida e entrou na pauta do STJD nesta terça-feira. Também não treinaram, por diferentes motivos, o lateral-direito Ayrton, com uma forte gripe, o zagueiro Henrique, com conjuntivite, e o atacante Leandro, liberado para resolver problemas particulares.

O time de desfalques teve ainda Tiago Real, que ficou no departamento médico com dores na coxa esquerda, sentidas depois de levar uma "paulistinha" no treino da manhã, o zagueiro Vilson, o atacante Kleber e o volante Renato, que permaneceram na sala de musculação fazendo fortalecimento, Léo Gago, que se recupera de cirurgia, além de Maurício Ramos, que negocia sua transferência para o futebol árabe.

Mesmo com tantos desfalques, o grupo palestrino foi dividido em três times para realizar movimentação em campo reduzido com o limite de dois toques na bola. No fim, alguns jogadores aprimoraram fundamentos e cobranças de faltas.