Palmeiras treina sem três titulares e Borja deixa atividade após dividida

O Palmeiras teve três desfalques na atividade desta quarta-feira, mas nenhum deles deve ser problema para a partida contra o Atlético-MG, domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Marcos Rocha e os atacantes Willian e Luiz Adriano ficaram na academia para se recuperar de desgaste físico e a expectativa é que voltem a treinar normalmente nesta quinta. Além do trio, o time alviverde ainda não conta com o lateral-direito Mayke e com o volante Ramires, ambos no departamento médico.

Os dois ganharam mais uma companhia nesta quarta. O atacante Borja deixou o trabalho mais cedo após se machucar em uma disputa de bola. O jogador iniciou tratamento com gelo e ainda seria avaliado para saber a gravidade do problema.

A atividade no gramado foi comandada por Sidnei Lobo, auxiliar de Mano Menezes. É ele quem ficará no banco de reservas da próxima partida, pois o treinador está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo.

Sem o treinador, o time espera manter o bom momento na tabela e diminuir a distância para o líder Flamengo. Com cinco vitórias e um empate nas últimas rodadas do Brasileirão, o time ocupa a segunda colocação, com 46 pontos, três a menos do que a equipe rubro-negra.