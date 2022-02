Palmeiras treina em Abu Dabi com reservas no gramado horas depois da estreia no Mundial

O Palmeiras retornou ao gramado 12h30 depois de derrotar o Al Ahly e passar à final do Mundial de Clubes. No fim da manhã desta quarta-feira, pelo horário local, os reservas da equipe fizeram uma atividade tática no Zayed Sports City, em Abu Dabi. Dos titulares, apenas o goleiro Weverton foi a campo.

Os atletas que iniciaram o duelo contra a equipe egípcia fizeram um trabalho regenerativo na academia do hotel onde estão hospedados. Os reservam participaram em campo reduzido de uma de uma sessão de velocidade, passes rápidos, pressão, perda e recuperação da bola.

Abel Ferreira permitiu que a imprensa assistisse a mais do que os 15 minutos protocolares do trabalho tático, comandando por seus auxiliares com minigols e cones espalhados. O treinador ficou distante da atividade. Pensativo, fez anotações e mostrou intimidade com a bola ao engatar algumas embaixadinhas. Ele confia em seus auxiliares e trabalha de forma integrada com eles.

Depois do treino, os atletas foram liberados para almoçar com os familiares, que foram testados no hotel em que está a delegação.

O Palmeiras faz mais dois treinos antes da final do Mundial de Clubes. Na quinta, trabalha mais uma vez no Zayed Sports City e na sexta há o reconhecimento do estádio Mohammed Bin Zayed, palco da decisão. O jogo que definirá o campeão será no sábado, às 13h30, diante de Chelsea ou Al Hilal, que se enfrentam nesta quarta, às 13h30 (de Brasília).