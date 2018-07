Palmeiras troca Pierre pelo atleticano Daniel Carvalho

Daniel Carvalho é o terceiro jogador contratado pelo Palmeiras para a temporada 2012. Antes, a equipe havia se reforçado com o lateral-esquerdo Juninho, que se destacou no último Campeonato Brasileiro pelo Figueirense, e o zagueiro paraguaio Adalberto Román, do River Plate.

O jogador assinou contrato até 31 de dezembro de 2012, com opção de renovação por mais dois anos. Aprovado nos exames médicos, Daniel Carvalho será apresentado pelo Palmeiras na manhã desta terça-feira, após o treinamento da equipe.

Antes de defender o Atlético-MG, onde estava desde 2010, Daniel Carvalho, de 28 anos, atuou por Internacional, onde iniciou a sua carreira e teve duas passagens, CSKA Moscou, da Rússia, e Al-Arabi, do Catar. No clube paulista, o meia terá a concorrência de Pedro Carmona, Patrik e do chileno Valdivia.

O Atlético-MG explicou que assinou contrato por três anos com Pierre, que chegou ao clube em agosto de 2011, cedido por empréstimo pelo Palmeiras, e foi peça importante na recuperação da equipe no segundo turno do Campeonato Brasileiro, que impediu o rebaixamento para a Série B.

Pierre, de 29 anos, iniciou a carreira no Ituano (SP) e também defendeu o Paraná Clube antes de chegar ao time do Palestra Itália, em 2007. Além do ex-palmeirense, o Atlético-MG conta no seu elenco com os volantes Serginho, Fillipe Soutto, Richarlyson, Dudu Cearense e Leandro Donizete, recém-contratado do Coritiba. O time de Belo Horizonte também se reforçou para 2012 com o meia argentino Escudero e o atacante Danilinho.