Palmeiras troca treino coletivo por rachão nesta sexta

Em relação à equipe, uma mudança certa é o retorno do zagueiro Lúcio, que estava suspenso na última rodada. Com isso, Victorino deve voltar ao banco. Outra alteração que pode acontecer é no gol. Fábio treinou em um campo separado e não participou do rachão com os companheiros. Caso vire reserva, Deola deve ganhar uma nova oportunidade entre os titulares.

Existe também uma dúvida no meio de campo. Wesley não foi bem no jogo passado tendo a função de organizar o time. Então, Gareca pode apostar novamente em Felipe Menezes ou dar mais uma chance para o próprio Wesley, Mendieta ou até Bruno César. Continuam no departamento médico o goleiro Fernando Prass, o zagueiro Wellington, o volante Bruninho e o meia Valdivia.