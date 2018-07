Palmeiras ultrapassa Corinthians em número de sócios-torcedores

O Palmeiras conseguiu uma vitória moral sobre o Corinthians nesta segunda-feira. Impulsionado pela abertura do Allianz Parque, o programa Avanti alcançou sua maior marca e ultrapassou o número de sócios-torcedores do rival. São 64.379 para o clube alviverde, contra 64.361 do alvinegro.

A informação foi confirmada pelo site do Movimento por um Futebol Melhor. Com o crescimento, o programa de sócio-torcedor do Palmeiras já é o quarto maior do Brasil, atrás apenas do Internacional (127.322 adeptos), do Grêmio (80.304) e do Cruzeiro (67.217). O Corinthians aparece na quinta colocação.

Mesmo em um ano tão complicado para o clube, que quase caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi quem mais angariou sócios-torcedores. Foram 28.920 novos adeptos, à frente novamente do Corinthians, que apareceu em segundo, com 20.910. Na terceira posição, o Cruzeiro conseguiu 20.004 novos adeptos.

Se for levado em consideração os últimos dois anos, o Palmeiras teve o segundo maior crescimento, com 54.853 novos adeptos. Neste critério, o Cruzeiro aparece na primeira posição, com 60.194.