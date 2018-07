Palmeiras quer usar força do ataque contra o Inter na Copa do Brasil

O Palmeiras quer levar a força do melhor ataque do Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil, na partida de hoje, às 19h30, contra o Internacional, em Beira-Rio. A ideia é fazer gols na casa do rival, o que pode ser decisivo para encaminhar a conquista de uma vaga na semifinal, semana que vem, no Allianz Parque. No torneio, o gol fora de casa é o primeiro critério de desempate.

“Nosso pensamento é sair com uma vitória ou com empate com gols”, disse Arouca. “São dois jogos, mas os primeiros 90 minutos podem encaminhar a classificação”.

O ataque, formado por Gabriel Jesus e Lucas Barrios, terá o reforço de Dudu, que poderá atuar porque sua suspensão se restringe ao Campeonato Brasileiro. No lugar do volante Thiago Santos, que já atuou pelo América-MG no torneio, o treinador deve escalar Amaral. Zé Roberto está fora por causa de dores musculares.

O fato de o Internacional não contar com D’Alessandro e Eduardo Sasha, vetados pelo departamento médico, não representa uma vantagem, na opinião de Barrios. “Eles têm outros jogadores muito bons, como Valdívia”, diz Barrios.

O técnico Argel treinou com três volantes e mostrou que também está preocupado em não sofrer gols. A diretoria diminuiu o preço dos ingressos e espera mais de 35 mil pagantes.