Palmeiras vacila em casa e só empata com América-RN

SÃO PAULO - Diante de um adversário que beira a zona de rebaixamento, no último jogo no Pacaembu antes de começar a cumprir suspensão imposta pelo STJD, o Palmeiras decepcionou. Na tarde deste sábado, a equipe paulista não aproveitou as poucas chances que criou no primeiro tempo, foi mal no segundo, e ficou apenas no empate em 0 a 0 com o América-RN, pela 25ª rodada da Série B.

O resultado tem poucos efeitos para o Palmeiras na tabela. A equipe continua líder, com 56 pontos, 10 a mais que a Chapecoense, segunda colocada, e 16 à frente do Sport, o primeiro fora do G4. Os dois próximos jogos, porém, são fora de casa, contra Oeste e ABC, na terça e na sexta-feira.

Já o América-RN, com o bom empate conquistado fora de casa, segue fora da zona de rebaixamento, mas agora na 16º colocação, com 27 pontos, um a mais que o Atlético-GO, primeiro time no grupo dos rebaixáveis. Na sequência o time do Nordeste, recebe o Bragantino e visita o Sport.

O JOGO

O Palmeiras escolheu ter dois desfalques importantes para a partida deste sábado. Pediu ao STJD que revogasse o efeito suspensivo sobre a suspensão aplicada a Mendieta e Wesley, mirando tê-los quando Valdivia for servir à seleção do Chile. Por isso, os meio campistas não atuaram nesta tarde.

Mesmo encarando um time bem armado na defesa, o Palmeiras foi muito mais perigoso no primeiro tempo. Assustou num chute de longe de Luis Felipe, numa solada de solada de Alan Kardec que acertou o travessão, e também em um lance que o zagueiro Cleber, do América, quase marcou contra.

Os visitantes nitidamente estavam preocupados em segurar o empate e iam mantendo o resultado do jeito que dava. Aos 35, Valdivia fez jogada individual e rolou para Leandro, que chutou por cima, desperdiçando chance incrível na pequena área. Quando o Palmeiras acertou a mira, Andrey fez grande defesa em cabeceio de Alan Kardec.

As chances perdidas antes do intervalo fariam falta na segunda etapa, quando o América se soltou e buscou os espaços deixados na zaga alviverde quando recuperava a bola. A confiança potiguar foi subindo a ponto de Pintado trocar um meia (Vinicius Pacheco) por um atacante (Tiago Adan).

Apesar da soberania palmeiras, a melhor chance de marcar foi do América. Aos 31, Adriano Pardal pegou rebote na área, cara a cara com Fernando Prass. O camisa 9 teve tempo e espaço para escolher o canto, mas permitiu ótima defesa do goleiro.

A resposta veio pelos pés de Valdivia, que achou passe preciso para Caio, nas costas da zaga. O centroavante, que havia substituído o apagadíssimo Vinicius, chutou em cima de Andrey.

PALMEIRAS 0 X 0 AMÉRICA-RN

PALMEIRAS - Fernando Prass; Luis Felipe (Wendel), Vilson, Henrique e Juninho (Serginho); Márcio Araújo, Charles e Valdivia; Leandro, Alan Kardec e Vinicius (Caio). Técnico - Gilson Kleina.

AMÉRICA-RN - Andrey; Norberto, Cleber, Edson Rocha e Wanderson (Renatinho Potiguar); Daniel Amora, Coutinho, Chiquinho Gaúcho (Almir), Mazinho e Vinícius Pacheco; Adriano Pardal. Técnico - Pintado.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Vilson, Andrey, Edson Rocha, Tiago Adan e Adriano Pardal.

RENDA - R$ 598.430,00.

PÚBLICO - 17.534 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.