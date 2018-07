Palmeiras vai a campo contra o Bahia com 5 pendurados

SALVADOR - Além da ameaça cada vez mais real de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem sofrido com outro problema nas últimas rodadas: as suspensões. Diante do Bahia, nesta quarta-feira, em Pituaçu, a equipe paulista não terá dois jogadores e pode perder outros cinco, que estão pendurados, para a próxima rodada.

Suspensos, o lateral Juninho e o zagueiro Thiago Heleno serão substituídos, respectivamente, por Leandro e Leandro Amaro, que está pendurado. Outros quatro prováveis titulares desta quarta estão com dois cartões amarelos: Artur, João Denoni, Luan e Barcos.

No banco de reservas, a equipe ainda terá mais dois pendurados: o zagueiro Román e o volante Márcio Araújo. A situação preocupa para a próxima rodada do Brasileirão, quando o Palmeiras terá novo confronto importante na luta contra o rebaixamento. O adversário será o Cruzeiro e a partida acontecerá no sábado, em Araraquara.