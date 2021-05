Palmeiras vai a Quito tentar vaga antecipada nas oitavas da Libertadores

A estratégia do Palmeiras de priorizar a Libertadores neste início de temporada, escalando o time reserva no Campeonato Paulista Sidredi 2021, pode render o primeiro grande resultado nesta terça-feira. Diante do Independiente del Vale, o time de Abel Ferreira já pode garantir a classificação para as oitavas de final do torneio continental. Para isso, basta vencer. O jogo será às 21h30 no estádio Casa Blanca, em Quito.

No caso de triunfo, o Palmeiras alcançará 12 pontos. Seria a quarta vitória seguida no Grupo A. Vale lembrar que no jogo de ida os palmeirenses venceram por 5 a 0. Com isso, o atual campeão não poderá ser alcançado pelo próprio Del Valle, que soma quatro pontos. A disputa pela classificação, então, seria com o Defensa y Justicia, que soma quatro pontos e enfrenta o Universitario, nesta quarta-feira.

Se vencerem todos os jogos, os argentinos conseguiriam empatar em pontos com o Palmeiras, também chegando aos mesmos 12, mas ambos estariam classificados. Isso significa que uma vitória do Palmeiras nesta terça-feira pode significar até o primeiro lugar do Grupo A (desde que o Defensa empate ou perca para os peruanos nesta quarta-feira.

Todo esse cenário está na mesa faltando duas rodadas para o final da fase de classificação, o que mostra o tamanho do conforto dos palmeirenses. O Palmeiras é uma das quatro equipes com 100% de aproveitamento na fase de grupos. As outras são Flamengo, Barcelona de Guayaquil e Argentinos Juniors.

Abel Ferreira dá pistas de que vai escalar o time principal, poupado na vitória sobre a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. Provavelmente será o mesmo time que vem atuando na Libertadores. A única mudança deverá ser a entrada de Felipe Melo na vaga de Danilo, que atuou os 90 minutos em Campinas.

A principal esperança de gols é o atacante Rony. Depois de marcar duas vezes no triunfo diante do Defensa y Justicia, ele chegou a nove gols pelo Palmeiras em Libertadores. Com isso, superou Edmundo e César Maluco. E igualou Ademir da Guia, Willian e Lopes. A boa fase permite olhar mais adiante. O maior artilheiro do clube na Libertadores é Alex, campeão em 1999 e que possui 12 tentos no torneio. O atual camisa 7 já tem nove gols e nove assistências em 14 jogos pelo torneio continental.

“Eu apenas indico o caminho aos jogadores. O mérito é deles. É um jogador intenso, técnico e que joga para a frente. O futebol moderno é isso. É chegar na área e não estar apenas na área. Tudo o que acontece é fruto do trabalho e do jogo coletivo da equipe”, afirmou Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDENTE DEL VALLE X PALMEIRAS

INDEPENDENTE DEL VALLE - Ramirez; Estacio, Tenorio e Segovia; Cheme, Uca, Pellerano, Faravelli e Caicedo; Murillo e Escobar. Técnico: Renato Paiva.

PALMEIRAS - Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Alan Empereur (Renan); Marcos Rocha, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Luiz Adriano e Rony. Técnico: Abel Ferreira

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (Venezuela).

HORÁRIO - 21h30.

TRANSMISSÃO - SBT.

LOCAL - Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), Quito, Equador.