Palmeiras vai ao mercado atrás de atacantes

Um dos setores mais carentes do Palmeiras para 2015 é o ataque. No momento, as opções são escassas e por isso, ir às compras é fundamental. A questão é achar quem se encaixe no que o clube pode pagar e seja um jogador que chegue para resolver. Enquanto procura no mercado, deixa Henrique na espera.

O atacante foi vice-artilheiro do Brasileiro, com 16 gols, mas isso não é o suficiente para fazer a diretoria do Palmeiras apostar no jogador. O Mirassol, dono dos direitos federativos do atleta, pede R$ 6milhões por 50% dos direitos do atleta, valor considerado muito elevado pelos palmeirenses. A ideia é que, com esse valor, dá para conseguir jogadores de maior nível no mercado.

O Palmeiras tem a prioridade na negociação com Henrique até o dia 31, data que encerra o empréstimo. E ontem ficou sabendo que ganhou um concorrente na disputa. O Flamengo monitora a situação do jogador e pretende fazer uma proposta a partir do ano que vem. O técnico Vanderlei Luxemburgo vê o atacante como uma boa opção para disputar posição com Alecsandro.

Já o Alviverde sondou Fred e Rafael Sobis, ambos do Fluminense, mas desistiu após saber o salário de ambos. O atacante Leandro, que estava na Chapecoense, deve chegar, mas a diretoria vai atrás de pelo menos um nome de peso para a posição.

No momento, o clube tem para o ataque, apenas Cristaldo, Mouche, Patrick Vieira, Leandro e Maikon Leite, que estava emprestado ao Atlas-MEX, e deve ser reintegrado. Além de Henrique, outro que também tem contrato até o fim do ano e não deve ficar é Diogo. Ele está nos planos do Joinville.