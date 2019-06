Palmeiras vai ao mercado para comprar Gómez e sondar substituto para Goulart

A parada no calendário para a disputa da Copa América vai deixar o Palmeiras focado em situações de mercado enquanto o time não entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. A providência mais urgente será fechar com o Milan a compra do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez e a outra, será de avaliar oportunidades para trazer mais uma opção para o elenco após a saída de Ricardo Goulart.

Dentro do clube, a vinda de Gómez está considerada como encaminhada. O defensor é um dos destaques do time do técnico Luiz Felipe Scolari, mas tem contrato de empréstimo válido somente até 30 de junho. A diretoria procura agora fechar a preferência de compra para poder contratar o paraguaio. Na última segunda-feira o zagueiro se apresentou à seleção do seu país para a disputa da Copa América.

Quem também terá a compra efetivada é o colombiano Ivan Angulo. Destaque do Mundial sub-20, o jogador estava emprestado pelo Envigado para as categorias de base do Palmeiras, mas conquistou a confiança da comissão técnica. O clube deve pagar cerca de R$ 11 milhões pela revelação e dar mais oportunidades para Angulo no segundo semestre.

Depois da saída de Ricardo Goulart, que voltou para o Guanzhou Evergrande, da China, o Palmeiras também avalia possíveis opções de reposição para o ataque. O clube pode fazer até cinco trocas na lista de inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores e vê nessa janela uma oportunidade para acomodar algum reforço entre essas mudanças.

Uma das alterações confirmadas é o atacante Willian. Em recuperação de lesão no joelho direito, o jogador cumpre agora as etapas finais do processo para voltar ao gramado. A última atuação dele foi em novembro, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador pode ser utilizado no segundo semestre como ponta, função que está em falta no time nesta temporada.

O Palmeiras ainda não tem programação definida para a parada do calendário. O time disputaria um torneio amistoso em Fortaleza no fim de junho, mas a competição acabou cancelada. A diretoria procura alternativas para dar ritmo de jogo ao elenco durante a paralisação das competições para a disputa da Copa América.