Palmeiras vai emprestar a time europeu zagueiro que estava na Chapecoense

O Palmeiras vai fechar nos próximos dias a transferência do zagueiro Nathan ao Servette, da Suíça. O defensor de 22 anos estava emprestado à Chapecoense desde o início do ano, mas rescindiu o vínculo com a equipe catarinense na manhã desta terça-feira, para finalizar os trâmites finais do acordo com o clube europeu, onde ficará emprestado por uma temporada, com preço fixado para compra futura.

Nathan foi revelado nas categorias de base do Palmeiras e estreou pelo time principal no segundo semestre de 2014. Na ocasião, a equipe lutava contra o rebaixamento à Série B. No ano seguinte o jogador teve poucas oportunidades e foi prejudicado por lesões, até em 2016 ser emprestado para o Criciúma, para a disputa da Série B.

Na virada do ano passado, o bom relacionamento entre Palmeiras e Chapecoense viabilizou a ida de Nathan para a equipe, com contrato de empréstimo de um ano. O zagueiro foi titular do clube catarinense em 21 dos 25 jogos disputados na temporada, principalmente enquanto a equipe estava sob o comando do técnico Vágner Mancini, que acabou demitido.

Após a chegada de Vinícius Eutrópio, o defensor perdeu espaço no clube. Nathan tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2018 e aguarda finalização dos detalhes do contrato para ter a chegada ao time suíço oficializada.