Palmeiras vai enfrentar Fluminense em Araraquara

O Palmeiras decidiu que cumprirá a punição da perda de dois mandos de campo no Estádio Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a 282 km da capital São Paulo. O local receberá os jogos contra o Atlético Mineiro, no dia 21, e o líder Fluminense, no dia 28, pela 37.ª e penúltima rodada do Brasileirão.

O clube paulista foi punido por causa dos incidentes envolvendo a torcida no clássico com o Corinthians, no dia 24 de outubro, no Pacaembu. O Palmeiras perdeu dois mandos de campo, enquanto o rival foi punido com apenas uma partida. Os dois times ainda foram multados em R$ 10 mil cada.

Com a escolha de Araraquara, a diretoria do Palmeiras acatou pedido do técnico Luiz Felipe Scolari, que havia sugerido a Fonte Luminosa por conta do bom número de torcedores palmeirenses no interior paulista.

"Pedi para a direção avaliar a possibilidade de jogar em Araraquara. Temos um grande número de torcedores no interior, em especial em Araraquara. Lá, certamente vamos encher o estádio e é uma forma de integrar o torcedor do interior com o nosso time", declarou o treinador após a vitória sobre o Atlético-MG, na noite de quarta, pela Copa Sul-Americana.