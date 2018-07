Palmeiras vai enxugar elenco: saiba quem pode deixar o clube

Eliminado no Campeonato Paulista e também na Copa Libertadores, o Palmeiras vai enxugar o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. O grupo conta atualmente com 39 atletas. E o técnico Cuca já disse: quer trabalhar com um número menor de atletas. A ideia é qualificar o grupo de jogadores trazendo reforços e negociando atletas que não têm mais espaço no clube. A estimativa da folha mensal de pagamento é de R$ 7 milhões. Com a redução, poderá chegar a R$ 5,5 milhões.

"Agora vou poder treinar e montar uma equipe mais ou menos da minha afeição. Temos muitos jogadores, vamos dar uma diminuída, até para que alguns possam jogar. Eles não podem ficar um ano entrando pouco no time. E precisamos reforçar o grupo", disse Cuca, sem citar nomes de quem pode sair.

Nesse grupo de 39 jogadores, há atletas que são heranças de ex-treinadores, como, por exemplo, o zagueiro Leandro Almeida, contratado durante a gestão de Marcelo Oliveira, demitido neste ano. Outro caso é o meia Fellype Gabriel, jogador indicado, em 2015, por Oswaldo de Oliveira.

Leandro Almeida não repetiu as boas atuações que teve no Coritiba, e Fellype Gabriel atuou apenas em uma partida desde que chegou ao clube. Por esses motivos, nenhum deles deve permanecer no Palmeiras para a sequência da temporada. A tendência é que sejam negociados com outras equipes.

Também fazem parte da lista dos que podem deixar o Palmeiras o zagueiro Nathan, o meia Régis e o atacante Luan, que retornou de empréstimo do Cruzeiro, mas ainda tem contrato com o Alviverde.

O Palmeiras terá tempo para treinar. O time só volta a campo dia 14 de maio contra o Atlético-PR, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Allianz Parque, inaugurando novo horário das partidas ao sábados, às 16h.