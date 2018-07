Palmeiras vai estrear nova camisa no jogo de domingo

A estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, vai marcar também o primeiro jogo do Palmeiras com o novo uniforme. O clube e a fornecedora de material esportivo, a Adidas, confirmaram nesta quarta-feira a utilização da camisa modelo 2017 na partida contra o Vasco, no Allianz Parque, que marca também o retorno do técnico Cuca à equipe.

A camisa é na cor verde esmeralda, com listras verticais, detalhes na manga e nos ombros em verde bandeira. O escudo remete ao modelo clássico usado 1942, apenas com a letra "P". O emblema foi o primeiro após o clube alviverde mudar o nome de Palestra Itália para o atual, Sociedade Esportiva Palmeiras.

"O distintivo no peito desta camisa remete a um momento marcante da história do Palmeiras: a Arrancada Heroica. Aliar a modernidade com a tradição, como neste novo uniforme, sempre foi uma das hegemonias do Palmeiras", afirma Mauricio Galiotte, presidente do Palmeiras. A peça foi colocada à venda nesta quarta-feira no site da Adidas e nas lojas oficiais do clube. O preço é R$ 249,99 o modelo masculino e a R$ 229,99 o modelo feminino e infantil.

O clube apresentou pela primeira vez o modelo na terça-feira, durante a entrevista coletiva de apresentação do técnico Cuca. O novo comandante recebeu do presidente do Palmeiras a nova camisa, com o número 8 nas costas.