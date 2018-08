Palmeiras vai estrear terceiro uniforme no próximo domingo

O técnico Luiz Felipe Scolari não será o único a estrear em casa pelo Palmeiras no próximo domingo, contra o Vasco, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O clube confirmou nesta quarta-feira que vai promover também a utilização do novo terceiro uniforme da equipe. O modelo tem tons de verde escuro, uma estampa de grafismos geométricos e sombras.

A peça é a última a ser lançada pela Adidas antes do fim da parceria. A partir da próxima temporada a Puma é quem assume a confecção dos uniformes da equipe. "Se o primeiro e o segundo uniforme carregam em si toda a história do Alviverde através de suas tradicionais cores, a terceira camisa quebra estes conceitos e, com seus padrões geométricos, apresenta um grafismo diferenciado ao torcedor palmeirense que busca algo novo, mas, ao mesmo tempo, que represente o Palmeiras”, disse o presidente do clube, Mauricio Galiotte.

A expectativa para o jogo de domingo, o primeiro de Felipão no Allianz Parque, já mexe com a torcida. Até o fim da tarde desta quarta-feira foram vendidos 20 mil ingressos para a partida. Antes disso, no entanto, o clube jogará com o Cerro Porteño, nesta quinta, pela Libertadores, no Paraguai.