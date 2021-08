Palmeiras vai festejar os 107 anos com inauguração da sala de troféus

A inauguração da Sala de Troféus, no Allianz Parque, fará parte das festividades, nesta quinta-feira, dos 107 anos do Palmeiras. O evento, que terá o comando do presidente Maurício Galiotte, será restrito a autoridades e personalidades importantes da história do clube.

Durante os primeiros 25 dias de atividade, a Sala de Troféus receberá apenas eventos exclusivos, como visitas dos sócio-torcedores Avanti, patrocinadores, funcionários de Palmeiras e Allianz Parque e atletas do clube. A previsão é que o espaço esteja aberto à visitação do público em geral a partir de 20 de setembro. Os horários de funcionamento, bem como os valores de ingressos, serão informados posteriormente.

Leia Também Palmeiras terá 4 semanas livres para treinos e quer voltar ao caminho de sucesso

A Sala de Troféus abrigará cinco mil taças conquistadas pelo Palmeiras nas mais variadas modalidades, com destaque para as conquistas do Campeonato Paulista de 1942, da Copa Rio de 1951, além dos símbolos dos dez Campeonatos Brasileiros e do bicampeonato da Libertadores da América. Todos os objetos passaram por um cuidadoso processo de manutenção para que fossem exibidas ao público.

"A torcida palestrina esperava por esse momento há muito tempo. É uma grande satisfação e um orgulho imenso para a nossa gestão poder proporcionar ao torcedor a Sala de Troféus, que abrigará as glórias alcançadas durante esses 107 anos de vida do Palmeiras", disse o presidente Maurício Galiotte.

"Para nós é uma alegria imensa poder entregar ao palmeirense, juntos da Sociedade Esportiva Palmeiras, esse espaço tão importante para o torcedor, para a história do clube e agora para o Allianz Parque. A Sala de Troféus é fruto de uma parceria e relacionamento extremamente positivos entre as duas partes, que vem constantemente trabalhando para ser melhor a cada dia", afirmou o CFO da WTorre, Luis Fernando Davantel.

Um dia mais que especial! Na próxima quinta, a partir das 19h, vamos inaugurar a nossa Sala de Troféus e você confere tudo ao vivo na TV Palmeiras Plus! Leia os detalhes ➤ https://t.co/PXktgYdwce#AvantiPalestra pic.twitter.com/5k8J0BJqVN — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 24, 2021

O anúncio da criação da Sala de Troféus foi feito por Galiotte e Davantel em 8 de junho, quando tiveram início as obras de reforma do espaço, localizado no primeiro piso do Allianz Parque. A área tem cerca de 2.200 metros quadrados, sendo 80 metros lineares de espaço envidraçado com vista para a portaria da Rua Palestra Itália e para os jardins do clube social, onde se encontram os bustos dos ídolos Ademir da Guia, Dudu, Junqueira, Marcos, Oberdan Cattani e Waldemar Fiume.

Para que o torcedor também possa acompanhar a inauguração na quinta-feira, a solenidade terá cobertura ao vivo da TV Palmeiras Plus, a partir das 19h. As redes sociais do clube também transmitirão em tempo real o evento. Além de fazer um tour por toda a Sala de Troféus, a TV Palmeiras Plus entrevistará diversos personagens importantes do passado e do presente do Palmeiras.

Entre os convidados estarão presentes jogadores e ex-jogadores ídolos da primeira e segunda Academia, das campanhas dos anos de 1993, 1994, 1998 e 1999, além de representantes do atual elenco do Palmeiras.