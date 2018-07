Palmeiras vai gastar menos em 2016 e base deve ganhar espaço

Marcelo Oliveira embarca esta semana para descansar em Belo Horizonte ao lado dos familiares. Ainda passará alguns dias das férias no interior da Bahia. Antes do merecido descanso, o treinador passará para a diretoria as contratações pontuais que pretende para 2016 e reforçará a confiança que tem nos meninos das categorias de base. O Palmeiras de 2016 será forte, mas evitará gastos desnecessários como em 2015 - contratou 25 jogadores.

Com base forte para iniciar a temporada, no dia 6 de janeiro, o treinador não exigirá muito de seus dirigentes. Muitos dos garotos servirão para substituir algumas peças que não se encaixaram e devem tomar novos rumos. Fellyppe Gabriel, caro e pouco aproveitado, deve sair. Juninho é considerado um bom reserva. Nomes como Mouche, Cristaldo, Alecsandro e Aranha também não devem ser mantidos e Victor Ramos até já se despediu.

Revelação do Brasileirão, Gabriel Jesus mostrou que pode dar conta do recado na frente. E, depois de contratar cinco volantes (Arouca, Gabriel, Andrei Girotto, Thiago Santos e Amaral), Marcelo Oliveira fechou a temporada feliz com o aproveitamento de Matheus Sales, buscado às pressas na divisão de base.

"Sou oriundo da base, como atleta aos 14 anos no Atlético-MG e como treinador, tenho satisfação imensa de ver um garoto crescendo, subindo. Vou incentivar alguns, o Gabriel Jesus se efetivou, o Matheus Sales veio na emergência e parece um veterano, agora temos o Lucas Taylor e o Juninho", afirma Marcelo Oliveira.

"Isso me traz satisfação, um técnico tem de agregar valores, ter bom aproveitamento de base. O futebol está muito caro, temos de pinçar na base, isso ajuda muito", enfatiza o treinador.

"Sempre quando vira o ano acontecem mudanças, se tiver, espero que quem venha seja para ajudar, para melhorar, mas vamos deixar a cargo da diretoria, achar o melhor Palmeiras", observa Dudu, um dos destaques em 2015 e que espera brilhar ainda mais em 2016.

Na reapresentação do Palmeiras no dia 6 de janeiro, o goleiro Vagner, do Avaí, deve estar no grupo. O clube disputará um torneio no Uruguai antes de estrear no Paulistão, dia 31 diante do Botafogo, em Ribeirão Preto. Diferentemente de 2015, a ordem é ter um time base desde o início do ano, sem mudar muito nas escalações.