Palmeiras vai inscrever Carlos Eduardo no Campeonato Paulista

Uma das cinco vagas em aberto na inscrição do Palmeiras para a disputa do Campeonato Paulista será do atacante Carlos Eduardo. O técnico Luiz Felipe Scolari afirmou neste domingo, em Campinas, depois do empate com o Red Bull, que vai contar com o jogador contratado do Pyramids, do Egito, assim que a documentação dele estiver pronta.

O atacante não pode ser inscrito pelo mesmo problema que tirou o meia Hernanes da estreia do São Paulo. Reforços que vieram do exterior precisam esperar por mais um tempo até a documentação e o registro ser formalizado. "Para a próxima semana provavelmente se os papéis chegarem, vamos poder usar o Carlos Eduardo. A gente vai ter mais um jogador de velocidade. A gente vai inscrevendo de acordo com a necessidade", disse Felipão.

O Palmeiras inscreveu 21 jogadores dos 26 possíveis para a disputa do Paulista. Uma outra vaga deve ser destinada a Ricardo Goulart. O atacante veio emprestado pelo Guanzhou Evergrande, da China, e se recupera de cirurgia realizada em outubro no joelho direito. Como no fim de fevereiro ele estará liberado para atuar e o prazo final de inscrição é março, o reforço é um dos prováveis ocupantes da lista.

Dos seis reforços para a temporada, o único a ter estreado neste primeiro jogo do Palmeiras foi o atacante Felipe Pires. Assim como Carlos Eduardo, o atacante veio como um pedido de Felipão para ter mais pontas à disposição no elenco, já que o titular da posição, Willian, está machucado e só volta a atuar no meio do ano.