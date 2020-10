Palmeiras vai jogar com 3 atacantes e terá novidades em Goiânia

O Palmeiras será ofensivo diante do Atlético-GO para acabar com a série de quatro derrotas seguidas no Brasileirão. Depois de usar um time com meio-campo reforçado na rodada passada, desta vez o interino Andrey Lopes apostará no esquema que deu certo na Libertadores.

Luiz Adriano jogou "isolado" diante do Fortaleza, num defensivo 4-5-1, e nada pôde fazer na derrota por 2 a 0. Diante do Tigre o Palmeiras jogou com Wesley e Gabriel Veron ao lado do centroavante e goleou por 5 a 0. É esse esquema tático que o treinador decidiu voltar a colocar em campo no domingo.

Na terceira partida sob sua direção, Andrey abrirá mão da cautela e, mesmo fora de casa, usará um trio ofensivo. Wesley e Luiz Adriano ganharão a companhia de Rony. Gabriel Veron, titular na Libertadores, está com a seleção brasileira sub-20.

O Palmeiras perdeu seus últimos quatro jogos no Brasileirão e precisa voltar a somar os três pontos para retomar a briga pelo G4 e, depois, pela liderança. Andrey tentará surprender o Atlético-GO com esquema ousado.

Além de Rony, o Palmeiras terá mais duas novidades em Goiânia. Luan, recuperado de lesão muscular, substitui o suspenso Gustavo Gomez na defesa. Forma dupla com Felipe Melo.

No meio, o volante Patrick de Paula também está do volta ao time. Gabriel Menino jogará na lateral-direita com a lesão de Marcos Rocha. Andrey Lopes ensaiou o time titular neste sábado.

O Palmeiras deve ter Weverton; Gabriel Menino, Luan, Felipe Melo e Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.