Palmeiras vai lançar nesta semana a operadora oficial de celulares do clube

O Palmeiras vai lançar nesta semana a própria operadora oficial de celulares. O produto batizado de Alô Verdão terá a cobertura em todo o Brasil, planos no formato pré-pago e vai utilizar a estrutura existente da TIM. O intuito do clube é conseguir elevar as receitas e também aumentar a quantidade de participantes do sócio-torcedor, o Avanti. Quem já for contribuinte do programa terá descontos especiais na compra do chip.

Segundo o diretor de marketing do clube, Roberto Trinas, a ideia de se ter um chip oficial já era analisada há tempos pelo clube. "É um produto interessante porque vai ao encontro do que queremos para os nossos seguidores, que é levar os melhores produtos ao torcedor", explicou ao Estadão. Para formatar o lançamento, o clube analisou principalmente o caso do Bahia, que também tem um chip próprio de telefonia.

O Alô Verdão terá três tipos de pacotes pré-pago para os celulares: R$ 30 (3 GB de internet), R$ 40 (5 GB) ou R$ 50 por mês (9 GB). Quem for participantes do Avanti, terá desconto de 50% nos seis primeiros meses de uso. O chip vai permitir o uso ilimitado do WhatsApp, não vai cortar o sinal de internet após o término do pacote de dados, terá ligações ilimitadas para qualquer operadora e roaming sem custo.

O aparelho vai funcionar dentro de uma tecnologia chamada MVNO (operadora móvel virtual, em português). Trata-se de um modelo de negócio em que uma empresa de licenciamento utiliza a mesma infraestrutura de rede das grandes operadoras convencionais, mas comercializa os pacotes de telefonia móvel para públicos específicos. No caso do Palmeiras, a parceira é a Dry Company, que tem mais de 50 clientes atendidos entre times de futebol, escolas de samba e personalidades famosas.

"Vamos utilizar nesse produto a mesma infraestrutura e a cobertura de grandes companhias da área de telefonia móvel. O Palmeiras entendeu que era a hora certa de entrar nesse negócio. Vamos conseguir ofertar preços inferiores aos existentes no mercado", disse Trinas. Para o clube, o lançamento é uma estratégia de ampliar o alcance do engajamento e incentivar mais pessoas a se tornarem membros do Avanti. "Queremos mostrar que participar do Palmeiras como integrante do Avanti vai bem além de só ir ao estádio (os jogos estão sem público por causa da pandemia e sem data para voltar). Agora trazemos um produto que vale no Brasil inteiro", comentou.

Nas últimas semanas o Palmeiras realizou testes com o chip. Influenciadores digitais e torcedores receberam o equipamento e aprovaram seu uso. O Alô Verdão estará à venda pela internet e na Palmeiras Store. A ativação do sinal será feita pelo próprio site do produto. Quem tiver o chip de outra operadora poderá fazer a portabilidade e ganhar um bônus de 1 GB extra nos pacotes com ligações ilimitadas. Outros clubes já se valem desse procedimento para unir seus torcedores, como Sport, Ceará, Santos, São Paulo e Vasco, por exemplo.

O QUE É MVNO

São Operadoras Móvel Virtual (MVNO – Mobile Virtual Network Operator) as empreas que, mesmo sem redes próprias, utilizam a cobertura de outra operadora convencional de telecomunicações para transmitir os sinais. Isso traz como vantagem dispensar investimentos na parte operacional. Segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), a vigência de MVNOs no país iniciou em 2015 e houve um crescimento de 156% nos serviços desde 2019, com mais de 50 operações vigentes.

Os consumidores desse serviço têm vantagens como a não obrigatoriedade de fidelização, o que permite a troca de plano mensalmente. Para garantir a expansão, esse sistema oferece serviços como ferramenta de marketing para diversas organizações, entidades de classe e clubes de futebol, que podem criar marcas próprias com seu chip sem a necessidade de investimentos com estrutura física e tecnológica.