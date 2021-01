Palmeiras vai levar 11 sócios-torcedores para acompanhar a final da Libertadores

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira que vai levar 11 sócios-torcedores para acompanhar a final da Copa Libertadores diante do Santos, dia 30, no estádio do Maracanã. Apesar da partida ser realizada com os portões fechados, cada clube pode levar 150 convidados e a diretoria pretende utilizar parte dessa cota para levar alguns dos contribuintes do Avanti, o programa oficial de sócio-torcedor do clube.

Os nomes dos 11 escolhidos serão anunciados nos próximos dias. O Palmeiras afirmou que vai selecionar de acordo com a assiduidade nos jogos do time, tempo de contribuição e manutenção da adimplência nos últimos meses, quando por causa da pandemia o número de contribuintes reduziu drasticamente. Os torcedores vão ganhar credenciais e serão um dos pontos autorizados a entrar no Maracanã.

O clube afirmou que a escolha desses 11 nomes é uma maneira de retribuir o esforço de quem manteve os pagamentos das mensalidades mesmo durante a pandemia. "É um reconhecimento da Sociedade Esportiva Palmeiras àqueles que contribuíram para que a instituição honrasse com os diversos compromissos do departamento de futebol durante um dos momentos mais desafiadores da nossa história", anunciou o Palmeiras.

Fora os torcedores, a comitiva de convidados do Palmeiras deve ter dirigentes, familiares de atletas e conselheiros. O Santos também anunciou que vai levar alguns torcedores. A equipe da Vila Belmiro pretende selecionar 25 nomes. A final da Libertadores será disputada no dia 30, às 17h, em jogo único.