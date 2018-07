Palmeiras vai levar garoto afetado por confusão ao clássico

O Palmeiras conseguiu localizar o garoto que foi carregado pelo pai durante a confusão no estádio Mané Garrincha, no domingo passado, na partida contra o Flamengo. A imagem, do homem desesperado segurando o menino cadeirante foi uma das cenas mais marcantes da confusão que terminou com 30 torcedores presos e dois internados, um deles em estádio grave.

A diretoria palmeirense vai pagar a viagem e hospedagem para os dois e para a irmã do garoto e eles estarão presentes no Allianz Parque, para a partida contra o Corinthians, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O trio ainda poderá fazer um tour no estádio.

Desde o episódio ocorrido no último domingo, o clube procurou o menino e o pai. O auxiliar técnico de Cuca, Eudes Pedro, chegou a postar uma mensagem em sua página no Twitter, onde pedia para as pessoas ajudarem a localizá-los. Durante a confusão em Brasília, a polícia atirou gás de pimenta que acabou chegando aos torcedores e atletas no gramado, causando sufocamento e fez com que o intervalo da partida começasse com dez minutos de atraso.