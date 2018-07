Palmeiras vai levar torcedor para almoçar com o time em Ribeirão Preto

SÃO PAULO - Em mais uma ação para valorizar o torcedor membro do programa de sócio-torcedor, Avanti, o Palmeiras vai levar um torcedor da região de Ribeirão Preto para almoçar horas antes da partida com o Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto, com os atletas e membros da comissão técnica no hotel onde ficarão hospedados para o jogo.

O torcedor escolhido será divulgado neste sábado, às 14h, através do perfil do Facebook do Avanti e será levado em consideração aquele que tiver mais pontos acumulados.

"Queremos ampliar nossas ações com os sócios-torcedores. Além de todos os benefícios que eles já ganham ao se tornarem Avanti, vamos promover cada vez mais a oportunidade de eles vivenciarem o dia a dia do elenco, com a participação nas concentrações da equipe e acompanhamento nas coletivas e eventos do clube", disse o presidente do clube, Paulo Nobre.

A diretoria tem feito diversas ações diferentes para incentivar a adesão ao plano e beneficiar os sócios do Avanti. Além de descontos e compra antecipada dos ingressos, dentre outras vantagens, o torcedor pode participar da apresentação de alguns reforços, como aconteceu na chegada de Lúcio e Bruno César e participar de eventos oficiais do clube.