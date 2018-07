Palmeiras vai poupar três titulares contra o Mirassol

SÃO PAULO - O Palmeiras vai entrar em campo para pegar o Mirassol, neste sábado, no Pacaembu, com até seis mudanças em relação à equipe que sofreu para vencer o Paulista, por 1 a 0, em Jundiaí, na quarta-feira. Três destas alterações serão em função do desgaste físico causado pela maratona de jogos, fazendo com que Leandro Amaro, Marcos Assunção e Cicinho sejam poupados pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

Os três não foram nem mesmo relacionados e vão ganhar uma folga no fim de semana. Na lateral direita é certo que entrará Artur. A vaga aberta na zaga deve ser disputada por Maurício Ramos e Adalberto Roman. Já no meio campo Felipão tem como opções João Vitor e Chico.

Outras duas alterações são retornos de titulares. Henrique, que não pegou o Paulista, volta ao time depois de cumprir suspensão. Na frente, Maikon Leite, que já está recuperado de uma virose, vai reassumir a titularidade ao lado de Barcos.

A mudança mais importante no time, porém, é a entrada de Daniel Carvalho. O ex-jogador do Atlético-MG foi o escolhido ser o substituto de Valdivia enquanto o chileno se recupera de uma lesão na coxa esquerda, o que deve levar um mês.

Daniel Carvalho comemora a chance, mas lamenta a lesão do companheiro. "Não é da maneira que eu gostaria. Eu queria conquistar meu espaço com todos os jogadores à disposição, seria melhor. Torço para a melhora do Valdivia o mais rápido possível", disse.

O meia ressalta que tem plenas condições de assumir a condição de titular. "O Felipão não pediu a minha contratação para ser reserva e eu não cheguei para ser mais um no time. Vim para brigar pela posição", lembrou Daniel Carvalho.

Ele também destacou que o time não tem tido problemas em se adaptar às constantes mudanças na equipe titular. "A gente vê que o Felipão está toda hora mudando o time, trocando o esquema e o nível não cai", comentou Daniel Carvalho, que tem agora a companhia de Wesley no meio-campo alviverde. "Acho que o Wesley vai jogar mais pela direita e eu mais centralizado. Prefiro jogar assim, no meio, sem cair pelos lados."