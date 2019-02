Palmeiras vai reencontrar Galvez-AC em estreia na Copa do Brasil sub-20

O Palmeiras terá um encontro com amigos na estreia da Copa do Brasil sub-20, no próximo mês. O sorteio definiu que o primeiro adversário da equipe será o Galvez, do Acre. As duas equipes se enfrentaram duas vezes neste ano na Copa São Paulo de Futebol Junior e desenvolveram uma amizade, com direito ao time paulista a pagar as passagens aéreas de volta para os colegas.

Os encontros desta primeira fase serão definidos em partida única. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O sorteio do mando de campo será na quinta-feira, na sede da CBF. Quem passar do confronto terá pela frente etapas com jogos de ida e volta, sem a regra de desempate do gol marcado fora de casa.

O Palmeiras e o Galvez se enfrentaram pela Copinha na cidade de Capivari. O time do Norte do País fez a sua melhor campanha no torneio, ao passar da fase de grupos e reencontrar a equipe paulista no mata-mata. Com poucos recursos para bancar a viagem, o Galvez foi eliminado, mas contou com a ajuda do Palmeiras para retornar para casa e ainda ganhou bolas e chuteiras.

O elenco do time do Acre visitou dias depois o Allianz Parque e a Academia de Futebol, onde se encontrou e conversou com o goleiro Weverton, que é de Rio Branco (AC). Na semana passada a diretoria do Galvez fez uma promoção de ingressos durante jogo da Copa do Brasil contra o ABC-RN. Quem estivesse com a camisa do Palmeiras, pagaria meia-entrada.

O elenco sub-20 do Palmeiras voltou aos treinos nesta semana com uma novidade. O atacante colombiano Iván Angulo se apresentou ao clube. O jogador foi um dos destaque no Sul-Americano sub-20, disputado no Chile, e assinou contrato de empréstimo por uma temporada.