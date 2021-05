Palmeiras vai saber neste sábado se Dudu fica no Catar ou retorna ao clube

O Palmeiras vai saber, neste sábado, se o atacante Dudu vai ficar no Al Duhail ou vai retornar ao Palestra Itália. O clube do Catar tem até as 23h59 para decidir se contrata o atleta. O contrato de empréstimo do jogador com o clube árabe se encerra em 30 de junho.

Nesta sexta-feira, enquanto o time conquistava a vaga na semifinal do Campeonato Paulista, ao bater o Red Bull Bragantino, Dudu esquentava o clima nas redes sociais ao responder Ademir da Guia, o maior ídolo palmeirense, sobre uma possível volta. "Já já estamos aí."

As duas alternativas agradam à diretoria palmeirense. Se o Al Duhail optar por comprar Dudu, terá de pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões). Se o jogador for devolvido, será muito bem recebido pelo técnico Abel Ferreira, muito interessado em ter reforços para a equipe.

João Martins, auxiliar de Abel, comentou a situação de Dudu, após a vitória em Bragança Paulista. "Todos conhecem o Dudu. É um excelente jogador. O que acontecer irá acontecer. Não somos nós que decidimos. Essa situação não compete a nós. Vamos esperar."