Palmeiras vai tentar comprar o atacante Leandro, vinculado ao Grêmio

SÃO PAULO - O Palmeiras está empenhado em prorrogar o vínculo com o atacante Leandro. A diretoria vai se reunir com representantes do Grêmio, em Porto Alegre, para tentar fazer a compra definitiva dos direitos do jogador, que chegou ao clube por empréstimo.

Vice-artilheiro do Palmeiras na Série B com 13 gols, Leandro foi titular absoluto do técnico Gilson Kleina na temporada. Veloz e com boa movimentação, formou uma bela parceria com Alan Kardec. Leandro veio ao Palmeiras no pacote de jogadores oferecido em troca de Hernán Barcos e desse grupo, foi o que mais se destacou.

O desejo de comprar o jogador veio depois da tentativa de prorrogação do período de empréstimo não dar certo. Para a compra ser possível, porém, o Palmeiras deve recorrer a algum investidor para tornar possível a concretização com o clube gaúcho. Pesa a favor da negociação o interesse gremista em vender Leandro e a vontade do atacante em continuar no Palmeiras, com quem já discute aumento salarial. De R$ 50 mil, a diretoria ofereceu R$ 90 mil por mês.

Nesta sexta-feira o jornal esportivo peruano El Bocón afirmou que o Palmeiras está interessado na contratação do atacante Raul Ruidiaz. O jogador pertence ao Coritiba, mas está emprestado ao Universitário, de Lima. O atacante de 23 anos deve se reapresentar ao clube paranaense em janeiro, mas não deve permanecer porque não se adaptou à cidade. Fora o peruano, o Palmeiras também negocia com o lateral paraguaio Jorge Moreira, de 23 anos, que atua no Libertad.