Palmeiras vai ter álbum de figurinhas para comemorar o centenário

SÃO PAULO - O Palmeiras promete diversas novidades para celebrar o centenário do clube, que será comemorado no dia 26 de agosto do ano que vem. E uma das que mais deve contagiar os torcedores é a criação de um álbum de figurinhas para contar a história do clube e relembrar grandes momentos e craques do time alviverde.

O acordo selado com a Panini prevê a publicação do álbum no ano que vem. Uma reunião nas próximas semanas com representantes do marketing do Palmeiras deve definir o que vai ter no álbum ilustrado, mas a ideia inicial é recordar os principais títulos e jogadores que fizeram a história do clube. Além disso, a editora promete projetos gráficos inovadores e que os torcedores poderão guardar como um documento histórico.

Além do álbum, o clube acertou também a criação de um aplicativo para celular, que também terá cunho histórico. O departamento de marketing deve acertar mais novidades até o fim do ano. A realização de um programa de TV e uma revista, ambos destacando os feitos do clube também estão nos planos, assim como diversas promoções para convencer aos torcedores a se tornarem membros do Avanti, programa de sócio-torcedor.