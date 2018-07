Palmeiras vai treinar em campo sintético do Nacional nesta quarta

SÃO PAULO - O Palmeiras anunciou que vai realizar um treinamento nesta quarta-feira no campo do Nacional, time tradicional de São Paulo que tem sua sede na frente da Academia de Futebol, do outro lado da avenida Marquês de São Vicente. A intenção do técnico Gilson Kleina é adaptar o elenco ao gramado sintético que será encontrado no Estádio Caliente, na partida contra o Tijuana, no próximo dia 30 de abril, em confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Corinthians teve essa dificuldade na fase de grupos. O time caiu diante do mesmo Tijuana por 1 a 0, muito por causa das condições diferentes do campo.

A condição do gramado é uma das maiores preocupações do Palmeiras para esta partida. Além disso, a longa viagem, que pode chegar a 17 horas de duração no total, também preocupa os membros da comissão técnica. No Nacional, na Nicolau Alayon, um dos gramados é de campo sintético.

A diretoria do Palmeiras chegou a cogitar dividir o elenco para que uma parte fosse antes para o México e não enfrentasse o Santos, na Vila Belmiro, neste sábado pelo Paulistão. Mas o clube não conseguiu voo para antes deste domingo, data em que toda a delegação viajará para o México. O Palmeiras deve ir direto para a Cidade do México e de lá pegar outro voo para Tijuana, com três ou quatro horas de espera de um voo para outro.