Palmeiras valoriza sua base ao exaltar participação de Gabriel Jesus na Copa

O Palmeiras aproveitou o fato de que Gabriel Jesus está prestes a disputar a sua primeira Copa do Mundo para valorizar a sua base. Por meio de nota publicada em seu site oficial neste sábado, o clube lembrou que o atacante, hoje do Manchester City, será o nono jogador formado pelas categorias inferiores da equipe alviverde a atuar em uma partida válida por um Mundial.

Filó, pela Itália (1934); Romeu Pellicciari (1938), Dino Sani (1958), Alfredo Mostarda (1974), Marcos e Roque Júnior (2002), todos estes pelo Brasil; Mazzola, pelas seleções brasileira e italiana, respectivamente em 1958 e 1962; e Cacau, pela Alemanha (2010) foram os outros atletas que saíram da base palmeirense antes de se tornarem profissional e serem convocados para jogar uma Copa do Mundo.

O Palmeiras ainda lembrou neste sábado que o zagueiro gremista Pedro Geromel, outro chamado por Tite para o Mundial, também teve parte de sua formação como jogador realizada no clube do Palestra Itália, entre 1999 e 2003. Antes disso, porém, ele começou a sua trajetória nos gramados nas divisões infantis da Portuguesa e só foi se profissionalizar no Desportivo de Chaves, de Portugal, onde ainda atuou como júnior entre 2004 e 2005.

Pedrinho Vicençote e Zetti, convocados respectivamente para defender o Brasil nas Copas dos Mundo de 1982 e 1994, foram outros dois jogadores formados pela base do Palmeiras que estiveram em Mundiais. Nenhum dos dois, entretanto, chegou a entrar em campo para atuar pela seleção em partidas da grande competição.

"Portanto, a lista completa de jogadores da base alviverde presentes em Copas (e não apenas os que entraram em campo) abrange, ao todo, 12 nomes - já com Gabriel Jesus e Geromel", ressaltou o Palmeiras na nota que publicou neste sábado em seu site.