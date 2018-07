Palmeiras vê boa atuação e lamenta chances perdidas contra o Flamengo

SÃO PAULO - O empate por 0 a 0 com o Flamengo, na noite da última quarta-feira, no Pacaembu, não foi o resultado que o Palmeiras esperava, mas os jogadores do time não acreditam que o placar do confronto tenha sido reflexo de uma má atuação. Os comandados de Luiz Felipe Scolari, porém, admitiram que faltou competência no ataque.

"Tivemos mais ocasiões que eles (flamenguistas), mas infelizmente não fizemos o gol. O time se portou bem diante do Flamengo", afirmou o volante Marcos Assunção, que elogiou a qualidade do adversário carioca ao justificar o empate.

"O Flamengo tem muitos jogadores de qualidade. Nós fizemos de tudo para tentar anular a técnica, o toque de bola e a velocidade deles. Clássico com duas grandes equipes é assim. Quem fizer o primeiro gol ganha, mas nem eles nem nós fizemos", reforçou o jogador.

O atacante Maikon Leite seguiu a mesma linha de discurso do seu companheiro de equipe e se mostrou conformado com o fato de o Palmeiras pelo menos ter somado mais um ponto no Brasileirão. "A gente procurou a vitória, mas jogamos contra uma boa equipe. Não era o que a gente esperava, mas está bom. Não perdemos. É jogo de equipes que estão brigando por título", enfatizou.

Com o empate da última quarta-feira, o Flamengo se manteve na terceira posição do Brasileirão, com 20 pontos, um à frente justamente do Palmeiras, o quarto colocado.