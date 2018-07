Palmeiras vê grande procura por camarote na nova arena

SÃO PAULO - O Allianz Parque, novo estádio do Palmeiras, tem previsão de inauguração para o primeiro trimestre do ano que vem, mas já é um sucesso de público. O site oficial da arena divulgou nesta segunda-feira que foi aberta a comercialização dos camarotes. E grande parte deles já está reservada.

O estádio terá 160 camarotes, com tamanhos diferentes, totalizando 2.800 lugares - no total, incluindo cadeiras e arquibancadas, a arena palmeirense irá comportar 45 mil torcedores. Eles são divididos entre os dois pavimentos do Allianz Parque e ocupam os quatro lados do campo.

No pavimento inferior, restam 12 camarotes disponíveis para reserva, com preços anuais que variam de R$ 162.000,00 (12 lugares) a R$ 378.000,00 (18 lugares). E no superior, sobraram apenas sete, nos valores anuais que vão de R$ 243.000,00 (18 lugares) a R$ 519.750,00 (21 lugares).